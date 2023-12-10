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10 декабря, 23:30

«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (бесплатно онлайн)

Трансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» 11 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 11 декабря «Рейнджерс» на домашнем льду арены «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) примет «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры НХЛ «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» в прямом эфире можно будет в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» на сайте в матч-центре проведет текстовую онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния.

«Рейнджерс» с 37 баллами занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ. «Кингз» располагаются на третьей строчке на Западе с 36 очками.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в текущем сезоне провел 25 матчей за клуб из Нью-Йорка и набрал 37 (16+21) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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