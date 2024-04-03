«Рейнджерс» сыграет с «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 4 апреля. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и начнется в 02.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Нью-Йорк» набрал 104 очка и занимает 1-е место в Восточной конференции. «Дэвилз» с 76 баллами идут на 13-й строчке «Востока».

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