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НХЛ

Сегодня, 02:41

Игроки «Рейнджес» и «Нью-Джерси» устроили массовую драку на 2-й секунде матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Мэттью Ремпе.
Фото USA Today Sports
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Матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» начался с массовой драки. Сразу же после вбрасывания игроки сбросили краги и устроили потасовку.

В итоге у команды из Нью-Йорка 5-минутные удаления и дисциплинарные штрафы заработали Барклай Гудроу, Ки-Андре Миллер, Мэттью Ремпе и Джейкоб Труба, а у гостей — Кевин Баль, Кертис Макдермид, Джон Марино и Крис Тирни.

Спустя 5 минут завязалась еще одна драка: форвард «Рейнджерс» Уильям Кулле толкнул соперника на борт, после чего Доусон Мерсер сбросил краги и началась потасовка. Оба получили дисциплинарные штрафы.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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