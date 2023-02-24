«Рейнджерс» ведут переговоры по потенциальному обмену Кравцова

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«Рейнджерс» ведут активные переговоры по потенциальному обмену нападающего Виталия Кравцова, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.
Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявлял, что российский хоккеист не проходит в первые три звена.
До этого 23-летний хоккеист через агента запросил обмен в другой клуб.
В нынешнем сехоне форвард провел 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал шесть (3+3) очков.
Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером в первом раунде на драфте НХЛ 2018 года.