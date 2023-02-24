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Сегодня, 16:48

«Рейнджерс» ведут переговоры по потенциальному обмену Кравцова

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рейнджерс» ведут активные переговоры по потенциальному обмену нападающего Виталия Кравцова, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявлял, что российский хоккеист не проходит в первые три звена.

До этого 23-летний хоккеист через агента запросил обмен в другой клуб.

В нынешнем сехоне форвард провел 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал шесть (3+3) очков.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером в первом раунде на драфте НХЛ 2018 года.

Виталий Кравцов
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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