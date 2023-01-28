«Рейнджерс» одержали победу над «Вегасом». Панарин не набрал очков

«Рейнджерс» одержали победу над «Вегасом» в матче НХЛ

«Рейнджерс» выиграли у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Голден Найтс» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий Артемий Панарин не набрал очков в составе победителей. Он отметился четырьмя бросками по воротам соперника при показателе полезности «+2».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вегас» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Крайдер — 20 (Трочек), 16:08 — 1:0. Трочек — 14 (Гудроу, Линдгрен), 19:17 — 2:0. Кессел — 9 (Каррье, Карлссон), 24:57 — 2:1. Хытил — 16 (Шнайдер, Харпур), 54:20 — 3:1. Веси — 9 (п.в., Шнайдер), 58:36 — 4:1.

Вратари: Галак — Хилл (58:20 — 58:36).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 40 (14+13+13) — 34 (16+9+9).

Наши: Панарин (19.35/4/0) — -.

28 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.