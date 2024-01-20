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Сегодня, 05:51

«Миннесота» выиграла у «Флориды». Капризов набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
20 января. «Флорида» — «Миннесота» — 4:6.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» на выезде обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Пантерз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский начал встречу в стартовом составе, но его заменили в середине второго периода при счете 1:4. Он отразил 10 из 14 бросков по своим воротам.

Российский форвард гостей Кирилл Капризов оформил дубль и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

«Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13-е место в Западной конференции. «Флорида» идет третьей в Восточной конференции — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Миннесота» — 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)

Голы: Капризов — 14 (бол., Болди, Фэйбер), 2:49 — 0:1. Экблад — 2 (Ткачак, Верхэге), 20:35 — 1:1. Хартман — 14 (бол., Голигоски, Марун), 23:22 — 1:2. Эрикссон Эк — 19 (бол., Фэйбер, Болди), 27:36 — 1:3. Зуккарелло — 8 (бол., Эрикссон Эк, Капризов), 30:32 — 1:4. Луостаринен — 8 (Лунделл, Экблад), 38:27 — 2:4. Капризов — 15 (бол., Зуккарелло, Фэйбер), 40:41 — 2:5. Лунделл — 3 (Экблад, Райнхарт), 48:05 — 3:5. Форслинг — 7 (Экблад), 48:23 — 4:5. Хартман — 15 (п.в.), 59:48 — 4:6.

Вратари: Бобровский (Столарз, 30:32, 57:41 — 59:48) — Флери (Густавссон, 30:32).

Штраф: 26 — 22.

Броски: 39 (9+7+23) — 25 (5+9+11).

Наши: Куликов (13.07/1/0) — Капризов (20.37/3/-3).

20 января. Санрайз. FLA Live Arena. 19595 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
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