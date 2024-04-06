Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:48

Родители Малкина прослезились после второй шайбы хоккеиста в матче с «Тампой»

Алина Савинова
Наталья и Владимир Малкины.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Родители хоккеиста Владимир и Наталья Малкины, находясь на трибунах во время этой встречи, не смогли сдержать слез после второй заброшенной шайбы их сыном. Теперь на счету 37-летнего форварда 25 голов и 36 результативных передач в 61 игре текущего сезона НХЛ.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В России нападающий играл за магнитогорский «Металлург» (2003-2006, 2012-2013).

Малкин также является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014) и участником трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014) в составе сборной России.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
3
Обсудить
Читайте также
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Брэдли Купер сыграл композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро»
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малкин оформил дубль в матче с «Тампой»

Малкин обошел Кросби и Мэттьюса по количеству периодов с несколькими голами