Защитник «Аризоны» Чикран снова пропустит матч из-за возможного обмена

Защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран не сыграет с «Нэшвиллом» из-за возможного обмена, сообщает журналист Адам Винган.

По этой же причине хоккеист уже пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:6 ОТ).

«Он будет оставаться вне состава пока эта ситуация не разрешится», — отметил главный тренер «Койотов» Андре Туриньи.

По данным инсайдера Эллиотта Фридмана, защитник был близок к переходу в «Лос-Анджелес», но в последний момент сделка сорвалась

Контракт Чикрана с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.