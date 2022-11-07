Овечкин рассказал, благодаря кому он играет в «Вашингтоне» уже 17 лет

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил значимость роли владельца клуба Теда Леонсиса в своем долгом пребывании в команде.

«Он сразу же открылся мне и моей семье. Великий человек. И забавный. Он дал мне много советов и очень помог мне в карьере, потому что были взлёты и падения. Он был большой частью моего психологического успеха на льду и вне его», — приводит слова Овечкина ESPN.

Форвард «Кэпиталз» 6 ноября в матче против «Аризоны» (2:3) забросил свою 787-ю шайбу и превзошел достижение Горди Хоу по голам за один клуб НХЛ.

37-летний Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).