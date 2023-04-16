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Сегодня, 11:25

Российский вратарь Самсонов назвал лучшую команду НХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский голкипер Илья Самсонов считает, что «Торонто» является лучшей командой в НХЛ.

«Все хотят выиграть Кубок Стэнли — это правда. В конце концов, в НХЛ играет много хороших команд, в том числе мы. Думаю, что мы элитная команда. Вероятно, лучшая в лиге. Почему? Потому что у нас отличная команда. У нас лучшие доктора, лучшие тренеры, лучшие игроки», — приводит слова Самсонова TSN.

Самсонов перешел в «Торонто» из «Вашингтона» летом 2022 года.

В прошедшем регулярном чемпионате голкипер провел 42 матча, в которых одержал 27 побед и отстоял 4 матча на ноль.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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