Экс-форвард «Спартака» и СКА Максим Рыбин оценил игру российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина в регулярном чемпионате НХЛ.

«Очень круто, что у Валеры сейчас идет такая результативная серия, он забивает и приносит пользу своей команде. Ничушкин — весьма крупногабаритный нападающий с широкой спиной, умеющий играть на пятаке,это его игровой стиль. Те же Маккинон и Макар хороши в том, чтобы раскатиться, а у него свои козыри. К тому же Валерий — настоящий универсал, а такие ценятся больше всех остальных», — цитирует Рыбина RT.

28-летний Ничушкин в этом сезоне провел 18 игр в НХЛ, набрал 17 (8+9) очков.

«Колорадо» с 24 очками в 18 играх занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.