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Сегодня, 22:15

Рыбин — о Ничушкине: «Валерий — настоящий универсал, а такие ценятся больше остальных»

Рыбин считает Ничушкина настоящим универсалом, которого ценят
Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Экс-форвард «Спартака» и СКА Максим Рыбин оценил игру российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина в регулярном чемпионате НХЛ.

«Очень круто, что у Валеры сейчас идет такая результативная серия, он забивает и приносит пользу своей команде. Ничушкин — весьма крупногабаритный нападающий с широкой спиной, умеющий играть на пятаке,это его игровой стиль. Те же Маккинон и Макар хороши в том, чтобы раскатиться, а у него свои козыри. К тому же Валерий — настоящий универсал, а такие ценятся больше всех остальных», — цитирует Рыбина RT.

28-летний Ничушкин в этом сезоне провел 18 игр в НХЛ, набрал 17 (8+9) очков.

«Колорадо» с 24 очками в 18 играх занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: RT
Валерий Ничушкин
Максим Рыбин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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