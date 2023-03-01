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Сегодня, 18:38

Сафронов: «Слышал, что у Панарина с Кейном хорошие дружеские отношения»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов ответил на вопрос, мог ли нападающий Артемий Панарин повлиять на действия менеджмента «Рейнджерс» при недавних обменах хоккеистов.

«Не знаю насчет фактора Панарина при обменах, но слышал, что у них с Кейном хорошие дружеские отношения. По поводу связки решать тренерам. Можно из трех игроков сделать три хороших звена, а можно — одно сильное. Все решать тренерам», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».

Свои первые два сезона в НХЛ Панарин провел в «Чикаго», где выступал в одном звене с американским форвардом Патриком Кейном, который в конце февраля присоединился к «Рейнджерс».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/01/19863583.shtml
Артемий Панарин
Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Андрей Сафронов
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