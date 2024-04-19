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НХЛ

Сегодня, 09:47

Самсонов объяснил хорошую результативность Панарина

Виктория Кравченко
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Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов рассказал, с чем может быть связана хорошая результативность форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Лавиолетт — очень позитивный тренер, приходя в команду, зачастую выжимает все возможное из своих топовых игроков. Они очень много играют, постоянно в большинстве, он отдает им все: позицию, роль. При нем игроки выходят на другой уровень, в том числе и Панарин», — сказал Самсонов ТАСС.

Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата НХЛ-2023/24. На счету 32-летнего россиянина 49 заброшенных шайб в 82 матчах.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном».

Источник: https://tass.ru/sport/20590761
Артемий Панарин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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