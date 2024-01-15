Самсонов выйдет в старте «Торонто» впервые с 30 декабря

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов выйдет в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Это первый матч для 26-летнего россиняина с 30 декабря 2023 года. Самсонов был отправлен на драфт отказов, однако не был выбран ни одним клубом и был переведен «Торонто» в АХЛ.

В текущем сезоне вратарь провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.