«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» и одержал вторую победу подряд. Охотюк набрал одно очко

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «Шаркс» отличились Фабиан Зеттерлунд, Томаш Гертл и Филип Задина, защитник Никита Охотюк отметился результативной передачей и набрал первое очко за команду. У «Ойлерз» шайбы забросили Дарнелл Нерс и Райан Ньюджент-Хопкинс.

«Сан-Хосе» одержал вторую победу подряд и с 5 очками расположился на последнем месте Западной конференции, «Эдмонтон» с 5 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Зеттерлунд — 4 (Гертл, Эклунд), 18:35 — 1:0. Нерс — 3 (Драйзайтль, Фогеле), 21:56 — 1:1. Гертл — 2 (Зеттерлунд, Охотюк), 29:05 — 2:1. Задина — 3 (Штурм, Карпентер), 41:53 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 3 (Бушар, Экхольм), 57:34 — 3:2.

Вратари: Блэквуд — Скиннер.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 18 (6+8+4) — 41 (14+10+17).

Наши: Охотюк (21.16/0/+1) — -.

10 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 12206 зрителей.