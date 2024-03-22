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НХЛ

22 марта, 09:00

«Сан-Хосе» — «Тампа»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Сан-Хосе» — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Лайтнинг» 3 (2+1) очка набрал Брэйден Пойнт, еще по голу забили Ник Пол и Энтони Даклер, Никита Кучеров сделал четыре результативные передачи, вратарь Андрей Василевский отразил 21 бросок из 22. У «Шаркс» единственную шайбу забросил Уилльям Эклунд.

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НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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