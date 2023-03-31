«Сан-Хосе» в овертайме переиграл «Вегас», Барбашев отметился шайбой

«Сан-Хосе» дома обыграл «Вегас» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В составе «Шаркс» отличились Марио Ферраро, Оскар Линдблом, Томаш Гертл и Логан Кутюр, который забил победный гол. У «Голден Найтс» шайбы забросили Николас Хэг, Иван Барбашев и Майк Амадио.

«Вегас» потерпел второе поражение подряд, но тем не менее лидирует на «Западе» с 99 очками. «Сан-Хосе» с 57 очками занимает 14-ю строчку.

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«Сан-Хосе» — «Вегас» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Ферраро — 4 (Тран, Бордело), 4:16 — 1:0. Линдблом — 6 (Ферраро, Тран), 14:31 — 2:0. Хэг — 3 (Хаттон), 16:55 — 2:1. Барбашев — 15 (бол., Руа, Айкел), 21:08 — 2:2. Гертл — 21 (Каут, Петерсон), 31:47 — 3:2. Амадио — 14 (Стивенсон, Хаттон), 50:07 — 3:3. Кутюр — 26, 60:50 — 4:3.

Вратари: Раймер — Броссуа.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (6+5+13+1) — 26 (5+4+17+0).

Наши: — - Барбашев (20.59/3/-1), Дорофеев (12.02/2/+1).

31 марта. Сан-Хосе. SAP Center.