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НХЛ

Сегодня, 08:21

«Бостон» выиграл 3-й Президентский кубок за последние 10 лет

Руслан Минаев
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«Бостон» обыграл «Коламбус» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Брюинз» набрали 121 очко в 75 матчах и заняли первое место в лиге по итогам «регулярки».

Таким образом, «Бостон» стал обладателем Президентского кубка — в 4-й раз в своей истории и 3-й раз за последние 10 лет.

В течение этого времени только «Вашингтону» (2 раза) удавалось выигрывать Президентский кубок больше одного раза.

Стоит отметить, что ни один лидер «регулярки» за последние 10 лет не становился обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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