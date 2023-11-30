Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:19

Щитов: «У Панарина родился ребенок, а для игроков это сильный эмоциональный всплеск»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший хоккеист Никита Щитов поделился мнением об игре форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

— Шансы Панарина выиграть «Харт Трофи»? Сложно сказать. Сезон длинный, а хоккей — травмоопасный вид спорта, — приводит слова Щитова «РБ Спорт». — Любое повреждение может вывести из строя на долгий срок. Было много примеров, когда один игрок лидирует, а потом случается травма и ничего уже не получается. Но если у Панарина будет идти так же, то все может быть.

— Как вы думаете, в чем причины такой мощной игры Панарина со старта сезона?

— У него в прошлом сезоне родился ребенок, а для спортсменов это сильный эмоциональный всплеск. Хоккеист окрылен и может показать один из лучших сезонов в своей карьере. Связываю игру Панарина в том числе с этим. Он молодец, хороший атлет, достойный пример для подражания.

В текущем сезоне Панарин провел 21 матч в НХЛ и набрал 31 (12+19) очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-u-panarina-rodilsya-rebenok-a-dlya-igrokov-e-to-sil-ny-j-e-motsional-ny-j-vsplesk/
Артемий Панарин
Никита Щитов
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Каролина» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)