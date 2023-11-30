«Тампа-Бэй» сыграет с «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 1 декабря. Игра пройдет в «Амали-арена» в Тампе, Флорида. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Тампа-Бэй» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 25 очков. «Питтсбург» имеет в своем активе 21 очко и идет на 14-й строчке Восточной конференции. «Тампа-Бэй» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 25 очков. «Питтсбург» имеет в своем активе 21 очко и идет на 14-й строчке Восточной конференции.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ на 1 декабря доступно по ссылке на сайте «СЭ».

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