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НХЛ

22 сентября, 23:04

Ахо — о состоянии Свечникова после травмы: «Он выглядит отлично»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо рассказал о процессе восстановления россиянина Андрея Свечникова после травмы.

«На мой взгляд, он выглядит отлично. Очевидно, что с травмами нужно быть осторожным. Вы не хотите рисковать ради возвращения. Просто так здорово видеть, как он катается на полной скорости и снова в составе», — приводит слова Ахо ESPN.

23-летний россиянин пропустил часть сезона-2022/23 из-за разрыва передней крестообразной связки колена. 16 марта он перенес операцию. В регулярном чемпионате НХЛ Свечников провел 64 матча и набрал 55 (23+32) очков.

Андрей Свечников
Себастьян Ахо
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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