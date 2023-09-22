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Сегодня, 21:59

Овечкин резко ответил на вопрос журналиста о плей-офф

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как проходит подготовка к новому сезону НХЛ.

«У клуба было насыщенное лето. Мы, игроки, просто ждем, что произойдет. Кто останется, кто нет, кого обменяют, а кого нет. Мы стараемся подготовиться к сборам, чтобы быть в форме и показать свой максимум. Длинное межсезонье, конечно, помогает. В том году у нас было много травм, и у нас было почти четыре месяца, чтобы восстановиться и подготовиться к сезону. Я делал что-то новое при подготовке, но самое главное, надо было восстановить организм после того, что было в том году. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, травмы не вернутся», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Он также выразил уверенность, что у команды все будет хорошо.

«Мы должны доказать, что можем вернуться в плей-офф? Не думаю, что нам надо слушать этих людей. Слушать надо тренера, партнеров по команде. Если слушать всех подряд, будет бардак. Жду ли, что мы выйдем в плей-офф? А сами как думаете?» — добавил Овечкин.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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