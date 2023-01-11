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Сегодня, 06:33

«Сент-Луис» в овертайме победил «Калгари», Бучневич и Александров забивали

Руслан Минаев
Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports
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«Сент-Луис» дома обыграл «Калгари» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В составе «Блюз» отличились Павел Бучневич, Никита Александров, Джордан Кайру (с передачи Бучневича) и Роберт Томас, который забил победную шайбу.

У «Флеймз» голы на счету Милана Лучича, Эндрю Манджапане и Микаела Баклунда, которому ассистировал Никита Задоров.

«Сент-Луис» с 45 очками занимает 9-е место в Западной конференции. «Калгари» с 47 на 7-й строчке.

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«Сент-Луис» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Бучневич — 14 (бол., Кайру, Томас), 3:50 — 1:0. Лучич — 4 (Кадри, Юбердо), 13:44 — 1:1. Баклунд — 9 (Задоров, Манджапане), 15:38 — 1:2. Манджапане — 8 (Хэнифин, Коулмэн), 21:02 — 1:3. Александров — 2 (Сантини, Нейберс), 42:20 — 2:3. Кайру — 20 (Бучневич, Росен), 42:48 — 3:3. Томас — 11 (Кайру), 60:28 — 4:3.

Вратари: Биннингтон — Маркстрем.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (9+9+8+1) — 31 (13+12+6+0).

Наши: Александров (8.58/3/+1), Барбашев (16.18/0/-2), Бучневич (20.07/2/+1), Торопченко (12.46/2/0) — Задоров (16.08/1/+2).

11 января. Сент-Луис. Enterprise Center.

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НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сент-Луис Блюз
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