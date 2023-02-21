«Сент-Луис» включился в борьбу за нападающего «Сан-Хосе» Майера

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«Сент-Луис» включился в борьбу за нападающего «Сан-Хосе» Тимо Майера, утверждает инсайдер Франк Серавалли.
Клуб готов включить в сделку драфт-пики, которые ранее получил в результате обменов нападающих Владимира Тарасенко и Райана О'Райлли в «Рейнджерс» и «Торонто» соответственно.
В нынешнем сезоне швейцарский форвард набрал 52 (31+21) очка в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «минус» 19.
Его контракт с зарплатой в 6 миллионов долларов за сезон истекает предстоящим летом.