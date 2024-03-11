Сергей Самсонов: «Для Кузнецова переход в «Каролину» пойдет в плюс»

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов поделился мнением о переходах в новые клубы форвардов Евгения Кузнецова и Владимира Тарасенко.

Кузнецов присоединился к «Каролине», Тарасенко был обменян во «Флориду».

«Для Кузнецова этот переход пойдет в плюс, его брали как второго центрального нападающего, поскольку, как я понимаю, эта позиция была открыта. С Дмитрием Орловым он знаком прекрасно, есть какой-то комфорт. В какой-то степени это был для Кузнецова идеальный вариант попасть в команду. В клубе с нападающими нет проблем, и в каком бы звене он ни играл, у него будут хорошие партнеры. Есть время притереться, найти какую-то «химию».

Если смотреть на команды, которые серьезно на что-то претендуют, то они сейчас укрепляли глубину состава. Нельзя говорить, что если взять одного игрока, то можно что-то поменять. Но если потихоньку добавлять определенные элементы, то это и является строительством команды. Все клубы надеются, что такая глубина поможет им выиграть Кубок Стэнли. «Флорида» и «Каролина» — классные команды, но при добавлении этих игроков они должны стать намного лучше", — приводит слова Самсонова ТАСС.

С 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».

Тарасенко был обменян из «Оттавы» во «Флориду». В матче с «Калгари» (5:1) форвард сделал дубль и был признан первой звездой встречи.