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НХЛ

Сегодня, 09:45

«Сиэтл» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Сиэтл» дома разгромил «Чикаго» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» одержал вторую победу подряд после серии из 8 поражений. «Кракен» набрал 27 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» потерпел 3-е поражение подряд. «Блэкхокс» с 19 очками замыкают таблицу «Запада».

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НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Чикаго Блэкхокс
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