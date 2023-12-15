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Сегодня, 10:26

Сергачев — о 53 сейвах Василевского: «Игра вратаря уровня Зала славы»

Руслан Минаев
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал игру вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (7:4).

Россиянин отразил 53 броска из 57 и был признан первой звездой матча.

«Очередная игра уровня Зала славы от вратаря уровня Зала славы. Я всегда ему говорил об этом, и это при том, что ему всего 28 лет. Он играл превосходно», — цитирует Сергачева SPORTSNET.

«Тампа» прервала 8-матчевую победную серию «Эдмонтона». «Ойлерз» с 27 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» набрала 33 очка и занимает 9-ю строчку таблицы «Востока».

Андрей Василевский (хоккей)
Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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