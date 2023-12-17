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НХЛ

Сегодня, 08:55

«Лос-Анджелес» по буллитам обыграл «Сиэтл»

Виктория Кравченко
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«Сиэтл» дома проиграл «Лос-Анджелесу» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У хозяев отличились Адам Ларссон и Оливер Бьеркстранд. У гостей шайбы забросили Тревор Мур и Анже Копитар. В серии буллитов единсвенный гол забил форвард «Лос-Анджелеса» Карл Грундстрем.

«Сиэтл» после 31 матча набрал 27 очков и расположился на 13-м месте на «Западе». «Лос-Анджелес» после 26 матчей идет на 6-й строчке, имея в активе 36 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ларссон — 2 (Шор, Данн), 6:45 — 1:0. Мур — 14 (Дано, Фиала), 13:32 — 1:1. Копитар — 12 (бол., Байфилд, Кемпе), 37:16 — 1:2. Бьоркстранд — 10 (бол., Эванс, Маккэн), 57:31 — 2:2.

Победный буллит: Грундстрем.

Вратари: Даккорд — Тэлбот.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 19 (3+6+9+1) — 38 (14+15+6+3).

Наши: — - -.

17 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сиэтл Кракен
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