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НХЛ

17 марта, 07:33

«Нэшвилл» нанес «Сиэтлу» четвертое поражение подряд

Руслан Минаев
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«Нэшвилл» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей дубль оформил Роман Йоси. У хозяев гол забил Андре Бураковски.

«Нэшвилл» набрал 82 очка и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.

«Сиэтл» потерпел 4-е поражение подряд. «Кракен» с 68 очками — на 12-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Новак — 14 (Макдона, Янковски), 15:36 — 0:1. Бураковски — 4 (бол., Эванс, Бьоркстранд), 41:24 — 1:1. Йоси — 16 (бол., Форсберг, Нюквист), 43:59 — 1:2. Йоси — 17 (Макдона, Янковски), 49:03 — 1:3. Форсберг — 35 (п.в.), 58:40 — 1:4.

Вратари: Грубауэр (56:47 — 58:40) — Сарос.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (5+7+12) — 30 (10+8+12).

Наши: — - -.

17 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сиэтл Кракен
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