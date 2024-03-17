«Нэшвилл» нанес «Сиэтлу» четвертое поражение подряд

17 марта, 07:33
«Нэшвилл» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У гостей дубль оформил Роман Йоси. У хозяев гол забил Андре Бураковски.
«Нэшвилл» набрал 82 очка и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.
«Сиэтл» потерпел 4-е поражение подряд. «Кракен» с 68 очками — на 12-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы: Новак — 14 (Макдона, Янковски), 15:36 — 0:1. Бураковски — 4 (бол., Эванс, Бьоркстранд), 41:24 — 1:1. Йоси — 16 (бол., Форсберг, Нюквист), 43:59 — 1:2. Йоси — 17 (Макдона, Янковски), 49:03 — 1:3. Форсберг — 35 (п.в.), 58:40 — 1:4.
Вратари: Грубауэр (56:47 — 58:40) — Сарос.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 24 (5+7+12) — 30 (10+8+12).
Наши: — - -.
17 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».