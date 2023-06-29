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Сегодня, 08:58

Симашев о драфте НХЛ: «Когда назвали мое имя, мама сказала: «Я тобой горжусь!»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский защитник Дмитрий Симашев рассказал, как его мама отреагировала на то, что «Аризона» выбрала его под шестым номером драфта НХЛ-2023.

Мать хоккеиста присутствовала вместе с ним на церемонии в Нэшвилле.

«Когда назвали мое имя, мама прошептала: «Я тобой горжусь, это же твоя мечта!». Быть в НХЛ — моя мечта, и я в шоке. Шестой пик — невероятно!» — цитирует официальный сайт НХЛ Симашева.

18-летний Симашев выступает за «Локомотив». В сезоне-2022/23 он принял участие в 18 матчах команды в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.

Также он набрал 10 (1+9) очков в 29 матчах регулярного чемпионата МХЛ в составе «Локо» и 6 (2+4) очков в 10 играх плей-офф МХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
Дмитрий Симашев
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