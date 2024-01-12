Скаут «Каролины»: «Никишин — лучший игрок мира за пределами НХЛ»

Российский скаут «Каролины» Олег Смирнов рассказал, считает ли проспекта «Харрикейнз» и защитника СКА Александр Никишина готовым игроком уровня НХЛ.

— Никишин — уже готовый игрок уровня НХЛ?

— Это топ-пара нашей команды. Владелец уже не раз говорил, что Александр будет здесь большой звездой. На мой взгляд, он самый сильный хоккеист вне НХЛ вообще.

Никишин — сверхадекватный и простой парень, который живет хоккеем. У него потрясающие лидерские качества и ментальность. Когда выбираю игрока, то смотрю на то, чтобы он мог пожертвовать собой ради успеха команды. Считаю Александра прекрасным примером такого хоккеиста.

Когда выбирали Сашу, то это был мой первый драфт, в котором я принимал участие в обсуждении. Сказал тогда, что готов дать руку на отсечение, если он не будет топовым игроком. Сейчас все довольны выбором.

— Он советовался с «Каролиной», когда подписывал длинный контракт со СКА?

— Нет, это его решение. Человек сам волен решать, что ему надо и как должна развиваться его карьера. Но я думаю, что он будет звездой в НХЛ с первых дней.

Его меняли из «Спартака» не просто так. Мы видим, что по факту он лидер СКА во всех проявлениях.

— Если бы не медкарта, он ушел бы в первом раунде?

— Мне кажется, при правильном стечении обстоятельств он должен был уходить в топ-5 или в топ-10 драфта.

22-летний Никишин был выбран «Каролиной» под 69-м номером драфта НХЛ-2020.

В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 38 (11+27) очков в 49 матчах за СКА.