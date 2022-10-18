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Допинг

Сегодня, 14:21

Стали известны подробности отмены допинговых обвинений Ничушкина

Михаил Зислис
Обозреватель
Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press

Стали известны подробности отмены обвинений в нарушении антидопинговых правил в адрес форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина.

Во вторник, 18 октября, Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила о снятии обвинений с 27-летнего россиянина. Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов.

В 2013 году нападающий, тогда выступавший за «Трактор», сдал пробу, в которой было зафиксировано превышение допустимой нормы тестостерона. Однако данные последнего исследования показали, что в деле Ничушкина нельзя сделать однозначный вывод из-за несоблюдения критериев при анализе. Только один из четырех тестов показал повышенный уровень тестостерона. Однако использованный для этого метод анализа был признан некорректным.

Ничушкину грозила дисквалификация на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Валерий Ничушкин
Хоккей
ХК Колорадо Эвеланш
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ИИХФ сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил

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