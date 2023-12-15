Стэмкос об игре Василевского против «Эдмонтона»: «Вся похвала сегодня в адрес Андрея»

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал игру вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (7:4).

Россиянин отразил 53 броска из 57 и был признан первой звездой матча.

«Без него у нас вряд ли что-то получилось бы, так что всю похвалу сегодня в адрес Васи. Конечно, это не тот рецепт, который нам нужен в каждой игре. Но когда у нас не все получается, и мы играем против очень хорошей команды, идущей на победной серии, игра нашего вратаря имеет серьезное влияние», — сказал Стэмкос.

«Тампа» прервала 8-матчевую победную серию «Эдмонтона». «Ойлерз» с 27 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» набрала 33 очка и занимает 9-ю строчку таблицы «Востока».