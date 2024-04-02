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НХЛ

Сегодня, 09:06

Стэмкос вышел на третье место по голам в большинстве в истории НХЛ за один клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Тамыы» Стивен Стэмкос забил в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:4).

Для 34-летнего хоккеиста это 211-й гол за карьеру в большинстве в матчах лиги. Стивен вышел на чистое третье место по этому показателю за один клуб, превзойдя показатель Люка Робитайла — 210 голов в большинство за «Лос-Анджелес». Рекорд НХЛ принадлежит нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (311), второе место занимает Марио Лемье (236 за «Питтсбург»).

Также Стэмкос сравнялся с Горди Хоу по голам в большинстве за карьеру, заняв 15-е место в истории НХЛ.

Стивен Стэмкос
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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