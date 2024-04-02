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Сегодня, 09:01

Кросби — об ударе от Шестеркина: «Это просто часть игры»

Алина Савинова
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Капитан и нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал эпизод с ударом от вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче НХЛ (5:2).

Во время встречи, которая прошла 2 апреля, российский голкипер блокировал Кросби возле борта, а затем ударил его клюшкой.

«Думаю, он просто пытался войти в матч. Мы вели в счете, а у него было мало работы во втором периоде, мы мало бросали. Он старался помочь, вывести на эмоции. У меня на этой арене уже бывали столкновения с вратарями, так что я старался вынести из них урок и думать только об игре. Мы просто боролись, не думаю, что тут было что-то еще. Это просто часть игры», — приводит слова Кросби пресс-служба «Питтсбурга».

После этого матча «Рейнджерс» со 104 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 77 очками идет на 11-й строчке.

Игорь Шестеркин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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