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Сегодня, 16:45

Свищев заявил, что Овечкин никогда не открещивался от России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал то, что форвард «Бостона» Давид Пастрняк удалил фото с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным после критики от чешских болельщиков.

«Мы не можем сказать, что большинство чехов относятся ко всему российскому плохо. Однако есть особенно активная часть населения, которая не приветствует посты в соцсетях с такой звездой мирового уровня, как Александр Овечкин. Конечно, это прискорбно. Долгое время между нашими странами были теплые, дружеские отношения, в том числе в спорте. Радует, что у него с Овечкиным хорошие отношения, раз он выложил такое фото. Здравомыслящие люди считают Овечкина звездой мирового уровня, в Америке к нему отличное отношение. Хотя есть, конечно, отдельные люди, которые пытаются критиковать все, что связано с Россией, и стараются выплеснуть это на Овечкина. Я сам знаю Овечкина, он мужественный игрок с чувством человеческого достоинства. Он не только хоккеист, но и гражданин нашей страны. Не стесняется того, что он россиянин, и своих дружественных отношений с президентом. Овечкин никогда не открещивался от России. Ему непросто, но он боец по жизни. Выдержит и этот натиск», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Пастрняк удалил совместное фото с Овечкиным после критики чешских болельщиков

В нынешнем сезоне НХЛ Давид Пастрняк сыграл в 51 матче и набрал 72 (38+34) очка по системе «гол+пас». Овечкин за 52 матча стал автором 54 (32+22) очков за результативность.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-svishhev-ovechkin-nikogda-ne-otkreshhivalsya-ot-rossii/
Александр Овечкин
Давид Пастрняк
Хоккей
НХЛ
Дмитрий Свищев
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