«Тампа-Бэй» на своем льду сыграет против «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 18 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе, Флорида, США

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Торонто» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тампа-Бэй» занимает сейчас 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. «Торонто» идет на 5-й строчке «Востока», имея в своем активе 102 очка. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.