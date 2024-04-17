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17 апреля, 22:20

«Тампа-Бэй» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Торонто» 18 апреля во ВКонтакте начнется в 02.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты &amp;quot;Тампы&amp;quot;.
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» на своем льду сыграет против «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 18 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе, Флорида, США
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Торонто» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тампа-Бэй» занимает сейчас 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. «Торонто» идет на 5-й строчке «Востока», имея в своем активе 102 очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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