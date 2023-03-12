«Тампа» обыграла «Чикаго», у Сергачева две результативные передачи

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «Лайтнинг» результативной передачей отметился Никита Кучеров, у Михаила Сергачева два паса, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

После этого матча «Тампа» с 84 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 50 очками — на 15-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Пойнт — 42 (Хедман, Сергачев), 26:21 — 1:0. Рэддиш — 17 (Гуттман, Т. Джонсон), 45:23 — 1:1. Пойнт — 43 (Кучеров, Сергачев), 59:00 — 2:1. Хагель — 23 (п.в., Киллорн), 59:58 — 3:1.

Вратари: Эллиотт — Мразек (59:18 — 59:58).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 37 (7+15+15) — 23 (4+10+9).

Наши: Кучеров (20.59/6/+1), Сергачев (23.51/1/+2) — Зайцев (15.44/1/-1).

12 марта. Тампа. Amalie Arena.