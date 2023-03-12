0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:34

«Тампа» обыграла «Чикаго», у Сергачева две результативные передачи

Сергей Разин
корреспондент
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «Лайтнинг» результативной передачей отметился Никита Кучеров, у Михаила Сергачева два паса, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

После этого матча «Тампа» с 84 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 50 очками — на 15-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Пойнт — 42 (Хедман, Сергачев), 26:21 — 1:0. Рэддиш — 17 (Гуттман, Т. Джонсон), 45:23 — 1:1. Пойнт — 43 (Кучеров, Сергачев), 59:00 — 2:1. Хагель — 23 (п.в., Киллорн), 59:58 — 3:1.

Вратари: Эллиотт — Мразек (59:18 — 59:58).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 37 (7+15+15) — 23 (4+10+9).

Наши: Кучеров (20.59/6/+1), Сергачев (23.51/1/+2) — Зайцев (15.44/1/-1).

12 марта. Тампа. Amalie Arena.

НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Чикаго Блэкхокс
Обсудить
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Георгиев признан второй звездой матча с «Аризоной»

«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», у Торопченко и Бучневича по результативной передаче