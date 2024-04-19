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Сегодня, 19:15

Тарасенко высказал свое отношение к сериалу «Слово пацана»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что известный российский сериал «Слово пацана» не нужно рассматривать как «рассказ о том, как было круто и весело».

— Четыре года назад вы говорили мне: «Мое поколение росло на улице. Сделаешь что-то не так — изобьют». В связи с этим какое впечатление на вас произвел сериал «Слово пацана»? Откликнулось ли внутри вас что-то?

— Да, я его смотрел, и действительно кое-что зацепило, поскольку мы много времени проводили на улице. Но в моем понимании мораль «Слова пацана» такова, что все равно все плохо закончили. Мне кажется, не надо рассматривать его как рассказ о том, что это было круто и весело. Всегда надо смотреть на конечный результат. А он очень печален, — сказал Тарасенко «СЭ».

Полностью интервью Владимира Тарасенко читайте на сайте «СЭ».

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
Сериалы
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