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Сегодня, 19:29

Сайт ESPN назвал доводы в пользу того, что «Вашингтон» сможет завоевать Кубок Стэнли

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Журналисты ESPN в стать назвали доводы того, что «Вашингтон» сможет завоевать Кубок Стэнли в сезоне-2023/24.

«Доводы в пользу завоевания Кубка Стэнли: «Вашингтон» никогда не сдавался. Такое отношение принесло им ошеломляющую возможность попасть в плей-офф. Если «Кэпиталз» сохранят этот менталитет, они могут пронестись ураганом по плей-офф», — сказано в статье.

В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс». Первая игра состоится 21 апреля в Нью-Йорке. Начало — в 22.00 мск.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «столичных» Александр Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 встречах.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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