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НХЛ

Сегодня, 07:25

Таварес: «Честно говоря, я не ожидал этого результативного паса от Самсонова»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Торонто» Джон Таварес поделился мнением о результативном пасе голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:2).

«Честно говоря, я не ожидал этого паса от Самсонова. Я был счастлив, что успел вернуться в зону, потому что он быстро отправил шайбу. Он проделывал такое пару раз в этом сезоне, его способность проделать такое великолепна», — приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Самсонов сделал вторую голевую передачу в НХЛ. В первый раз ему это удалось в сезоне-2020/21, тогда он выступал за «Вашингтон».

Джон Таварес
Илья Самсонов
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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