Терри подписал с «Анахаймом» семилетний контракт на общую сумму 49 миллионов долларов

Сегодня, 20:50
Нападающий Трой Терри заключил семилетний контракт с «Анахаймом», сообщает пресс-служба клуба.
Общая сумма соглашения составляет 49 миллионов долларов, среднегодовая зарплата 7 миллионов.
Получается, что стороны избежали арбитражного слушания. В арбитраже Терри просил зарплату 8 миллионов долларов в год, «Дакс» предлагали 4,5 миллиона в год.
Форвард впервые подписал контракт с «Анахаймом» в 2018 года. В сезоне НХЛ-2022/23 Терри сыграл 70 матчей и набрал 61 (23+38) очко с показателем полезности «-8».