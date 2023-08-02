Терри подписал с «Анахаймом» семилетний контракт на общую сумму 49 миллионов долларов

Нападающий Трой Терри заключил семилетний контракт с «Анахаймом», сообщает пресс-служба клуба.

Общая сумма соглашения составляет 49 миллионов долларов, среднегодовая зарплата 7 миллионов.

Получается, что стороны избежали арбитражного слушания. В арбитраже Терри просил зарплату 8 миллионов долларов в год, «Дакс» предлагали 4,5 миллиона в год.

Форвард впервые подписал контракт с «Анахаймом» в 2018 года. В сезоне НХЛ-2022/23 Терри сыграл 70 матчей и набрал 61 (23+38) очко с показателем полезности «-8».