«Торонто» сохранил права на Самсонова и Дер-Аргучинцева

«Торонто» сделал квалификационные предложения вратарю Илье Самсонову и нападающему Семену Дер-Аргучинцеву, сообщает пресс-служба клуба.

Канадский клуб сохранил права на обоих российских хоккеистов. Также «Торонто» закрепил права на форварда Ника Абруццезе.

В сезоне-2022/23 26-летний Самсонов провел 42 матча за «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ, отразив 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,33. Также россиянин отыграл 9 встреч в плей-офф, отбив 89,8 процента бросков при коэффициенте надежности 3,13.

22-летний Дер-Аргучинцев в прошлом сезоне сыграл лишь в одном матче «Торонто» в НХЛ и не отличился результативными действиями. Также он набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Торонто Марлис» и 3 (2+1) очка в 5 играх плей-офф.