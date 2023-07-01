Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:34

«Торонто» сохранил права на Самсонова и Дер-Аргучинцева

Иван Торопцев
Корреспондент
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Торонто» сделал квалификационные предложения вратарю Илье Самсонову и нападающему Семену Дер-Аргучинцеву, сообщает пресс-служба клуба.

Канадский клуб сохранил права на обоих российских хоккеистов. Также «Торонто» закрепил права на форварда Ника Абруццезе.

В сезоне-2022/23 26-летний Самсонов провел 42 матча за «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ, отразив 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,33. Также россиянин отыграл 9 встреч в плей-офф, отбив 89,8 процента бросков при коэффициенте надежности 3,13.

22-летний Дер-Аргучинцев в прошлом сезоне сыграл лишь в одном матче «Торонто» в НХЛ и не отличился результативными действиями. Также он набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Торонто Марлис» и 3 (2+1) очка в 5 играх плей-офф.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Семен Дер-Аргучинцев
0
Читайте также
Костомаров снял еще одно мотивирующее видео. Его мужество впечатляет
Черчесов: «До конца матча не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018»
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майк Бэбкок назначен главным тренером «Коламбуса»