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Сегодня, 19:18

Российский нападающий Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» подписал российского нападающего Михаила Мальцева, сообщает CapFriendly.

По данным источника, с 25-летним форвардом заключено двустороннее соглашение на один год, зарплата — 775 тысяч долларов.

Также «Лос-Анджелес» подписал односторонний контракт с нападающим Джаретом Андресон-Доланом. Срок соглашения — один год, кэпхит составит 775 тысяч долларов.

В сезоне-2022/23 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями нападающий не отметился.

Михаил Мальцев. «Приехали в гетто — подошел человек и сказал убираться оттуда». Интервью русского хоккеиста о жизни в США
Источник: https://www.capfriendly.com/
Михаил Мальцев
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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