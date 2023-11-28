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НХЛ

Сегодня, 16:45

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Кейн подпишет контракт с «Детройтом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард Патрик Кейн заключит соглашение с «Детройтом», сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

По данным источника, соглашение будет подписано в ближайшие дни. Журналист не уточнил деталей возможного контракта.

35-летний Кейн в прошлом сезоне выступал за «Чикаго», а в марте был обменян в «Рейнджерс». В регулярном чемпионате он провел 73 матча, в которых забросил 21 шайбу и отдал 36 голевых передач. В плей-офф нападающий в 7 играх набрал 6 очков (1+5).

После завершения предыдущего сезона американец находился без клуба.

Патрик Кейн
ХК Детройт Ред Уингз
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