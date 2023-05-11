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Сегодня, 12:52

Тренер ЦСКА Федоров: «Победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина невозможно сравнить»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что невозможно сравнивать победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина.

«Победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина невозможно сравнить. Когда я был игроком, оставались какие-то силы праздновать. Сейчас просто отключаешься после финальной сирены», — заявил Федоров.

Сергей Федоров второй год подряд привел ЦСКА к Кубку Гагарина. В финальной серии до четырех побед столичные армейцы обыграли казанский «Ак Барс» с общим счетом 4-3.

В качестве игрока Федоров провел 13 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз» и выиграл с клубом три Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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