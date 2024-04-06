Тренер «Филадельфии» о первом полном матче Федотова в НХЛ: «Ему было тяжело»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла оценил выступление голкипера Ивана Федотова в матче против «Баффало» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Вратарь провел первую полную игру в НХЛ. 27-летний россиянин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.

«Тяжелая игра, потому что у него было мало активных действий. У наших ворот было мало моментов. Но лишний сейв нам бы не помешал», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Федотов присоединился к «Филадельфии» в конце марта. Он подписал контракт с клубом еще в мае 2022 года, но летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Вратарь отслужил, после чего снова выступал за ЦСКА в сезоне-2023/24 до вылета армейцев из Кубка Гагарина.