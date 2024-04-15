Тренер «Калгари» оценил игру Кузьменко в последних матчах НХЛ

Главный тренер «Калгари» Райан Гуска поделился мнением о форме нападающего Андрея Кузьменко.

В последних 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ российский форвард набрал 16 (9+7) очков.

«У него есть набор навыков, которого раньше не было в нашей команде. Я надеюсь, что мы будем постоянно видеть такую игру от него. Сейчас Кузьменко выглядит гораздо более уверенным на льду», — цитирует Гуску Sportsnet.

Кузьменко по ходу нынешнего сезона был обменян в «Калгари» из «Ванкувера». За «Флэймз» россиянин провел 27 матчей, в которых набрал 24 (14+10) очка.

Канадский клуб находится на 11-м месте в Западной конференции, набрав 79 очков в 80 играх.