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НХЛ

Сегодня, 23:11

Тренер «Монреаля» прокомментировал решение Гурьянова отказаться от участия в акции поддержки сексуальных меньшинств

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи высказался о том, что российский нападающий Денис Гурьянов отказался принимать участие в акции поддержки сексуальных меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:2).

Сообщалось, что хоккеист принял это решение по семейным обстоятельствам.

«Мы не знаем, каковы будут последствия в его стране. Я не буду его осуждать, потому что я ни дня не был на его месте. Я уважаю его решение. Гури проявил немного мужества. У всего есть цена. Я не знаю, насколько велика его семья, но он собирается защищать ее, и из-за этого он выставит себя на обозрение миллионов, и его будут осуждать. Так что нужно быть осторожным», — приводит слова Сен-Луи The Athletic.

Ранее от подобной акции отказались хоккеисты «Миннесоты», российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и хоккеисты «Флориды» Эрик Сталл и Марк Стаал.

Денис Гурьянов
Мартен Сан-Луи
ХК Монреаль Канадиенс
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