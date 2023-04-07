Вратарь «Миннесоты» Флери: «Нам не хватает Капризова, он один из лучших игроков в НХЛ»

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери считает нападающего команды Кирилла Капризова одним из лучших игроков в НХЛ.

«Мы теряем важных парней, важные части команды. Но, надеюсь, некоторые ребята вернутся как можно раньше. Нам не хватает Кирилла. Очевидно, что он один из лучших игроков в лиге. Я чувствую, что все сделали шаг вперед и стали прилагать немного больше усилий, чтобы заполнить дыру, пробел, когда он выбыл. Мы должны сохранять прежний менталитет», — приводит слова Флери The Athletic.

Ранее стало известно, что Капризов сыграет за «Миннесоту» в матче против «Сент-Луиса», который пройдет в ночь на 9 апреля.

Россиянин получил повреждение нижней части тела 9 марта в матче против «Виннипега» (4:2) и вернулся к полноценным тренировкам 5 апреля.